Friedrich-Engels-Straße in Wittenberg: Löcher sollen endlich verschwinden

Jahrelang wird gerungen um die unbefestigte Straße. Jetzt ist ein neuer Termin für den Baustart in Sicht.

Wittenberg/MZ - Ein Tag im späten Februar. Es hat geschüttet. Die Friedrich-Engels-Straße steht mal wieder an vielen Stellen unter Wasser. Ein Auto traut sich nicht durch die Riesenpfütze am Eingang von der Johann-Friedrich-Böttger-Straße her. Wie tief mag das temporäre Schlammgewässer sein, wie dreckig der Pkw anschließend? Der Fahrer fackelt nicht lange, beherzt nimmt er statt der Straße einfach den Fußweg und ein Stück des Grünstreifens gleich noch mit. Unterdessen kriecht ein anderer Pkw vorsichtig durch die Pfütze. Puh, geschafft!