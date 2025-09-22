Mehrere junge Frauen und Männer aus der Region erhalten im Piesteritzer Hof in Wittenberg auf einer Veranstaltung der Kreishandwerkerschaft ihre Gesellenbriefe. Was die Grußredner sagen, welche Jubiläen gewürdigt werden und was es mit einer Meisterschaft in Leipzig auf sich hat.

Gruppenbild mit Politikern und Handwerksmeistern: Am 19. September haben mehrere junge Leute aus dem Friseur- und dem Elektrohandwerk sowie ein Maurer im Piesteritzer Hof ihre Gesellenbriefe erhalten.

Wittenberg/MZ. - Bevor Paul Schniebs ins Elektrohandwerk wechselte, hatte er bereits zwei Jahre Ausbildung im Bootsbau in Mecklenburg-Vorpommern hinter sich. Die Entscheidung, etwas Neues zu beginnen, war wohlüberlegt – der Wechsel zurück nach Sachsen-Anhalt fand im November 2022 statt, da hatte die Ausbildung im Elektrohandwerk bereits begonnen.