Handwerk im Landkreis Wittenberg Freisprechung in der Lutherstart gefeiert
Mehrere junge Frauen und Männer aus der Region erhalten im Piesteritzer Hof in Wittenberg auf einer Veranstaltung der Kreishandwerkerschaft ihre Gesellenbriefe. Was die Grußredner sagen, welche Jubiläen gewürdigt werden und was es mit einer Meisterschaft in Leipzig auf sich hat.
22.09.2025, 09:36
Wittenberg/MZ. - Bevor Paul Schniebs ins Elektrohandwerk wechselte, hatte er bereits zwei Jahre Ausbildung im Bootsbau in Mecklenburg-Vorpommern hinter sich. Die Entscheidung, etwas Neues zu beginnen, war wohlüberlegt – der Wechsel zurück nach Sachsen-Anhalt fand im November 2022 statt, da hatte die Ausbildung im Elektrohandwerk bereits begonnen.