weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Streit um Fahrzeug: Debatte um Feuerwehr-Oldie - Feuerwehr Wetten möchte Fahrzeug aus Könnern zurück

Streit um Fahrzeug Debatte um Feuerwehr-Oldie - Feuerwehr Wetten möchte Fahrzeug aus Könnern zurück

Vor 28 Jahren erhielt die Feuerwehr Lebendorf einen TLF-16. Nun bekommt die einstige Wehr aus Wetten ihr Fahrzeug zurück. Warum drei Stadträte gegen diesen Beschluss stimmten.

Von Carsten Roloff 22.09.2025, 12:06
Dieser Feurwehroldtimer wurde viele Jahre von der Feuerwehr Lebendorf gepflegt.
Dieser Feurwehroldtimer wurde viele Jahre von der Feuerwehr Lebendorf gepflegt. (Foto: Feuerwehr)

Lebendorf/MZ. - Geschenkt ist geschenkt – wieder holen ist gestohlen! So lautet ein altes Sprichwort. Bei einem Thema auf der letzten Stadtratssitzung in Könnern schieden sich bei dieser Spruchweisheit die Geister.