Streit um Fahrzeug Debatte um Feuerwehr-Oldie - Feuerwehr Wetten möchte Fahrzeug aus Könnern zurück
Vor 28 Jahren erhielt die Feuerwehr Lebendorf einen TLF-16. Nun bekommt die einstige Wehr aus Wetten ihr Fahrzeug zurück. Warum drei Stadträte gegen diesen Beschluss stimmten.
22.09.2025, 12:06
Lebendorf/MZ. - Geschenkt ist geschenkt – wieder holen ist gestohlen! So lautet ein altes Sprichwort. Bei einem Thema auf der letzten Stadtratssitzung in Könnern schieden sich bei dieser Spruchweisheit die Geister.