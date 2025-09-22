Vor 28 Jahren erhielt die Feuerwehr Lebendorf einen TLF-16. Nun bekommt die einstige Wehr aus Wetten ihr Fahrzeug zurück. Warum drei Stadträte gegen diesen Beschluss stimmten.

Debatte um Feuerwehr-Oldie - Feuerwehr Wetten möchte Fahrzeug aus Könnern zurück

Dieser Feurwehroldtimer wurde viele Jahre von der Feuerwehr Lebendorf gepflegt.

Lebendorf/MZ. - Geschenkt ist geschenkt – wieder holen ist gestohlen! So lautet ein altes Sprichwort. Bei einem Thema auf der letzten Stadtratssitzung in Könnern schieden sich bei dieser Spruchweisheit die Geister.