Spenden statt Eintritt und ein Impulsvortrag von Solarexperte Timo Leukefeld: Beim Atriumgespräch in der Alten Hobelei diskutierten Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft über nachhaltige Energie, Autarkie und „intelligentes Verschwenden“.

Aschersleben/MZ. - Das Atriumgespräch in Aschersleben zieht seit Jahren prominente Redner an – von Politikern wie Sigmar Gabriel und Christian Lindner bis hin zu Sportmanagern und KI-Experten. In diesem Jahr spricht mit Timo Leukefeld ein Fachmann, der wie kaum ein anderer für das Thema Energie, Nachhaltigkeit und Autarkie steht. Der Solartechnikunternehmer, Dozent und Publizist lehrt seit 2012 an der TU Bergakademie Freiberg das Fach „Vernetzte energieautarke Gebäude“, die einzige Vorlesung dieser Art in Deutschland. „Nachhaltigkeit spielte in meinem Leben schon eine Rolle, bevor der Begriff überhaupt Mode wurde“, sagt er und erinnert an seine Kindheit in einer Revierförsterei im Greifensteinwald: „Nachhaltigkeit war dort schon immer gelebte Realität.“