  4. Investition: Neues Feuerwehrgerätehaus in Freckleben feierlich eingeweiht

Mit Blaulicht, Applaus und prominenten Gästen hat die Ortsfeuerwehr Freckleben ihr neues Gerätehaus eröffnet. Der 1,7-Millionen-Euro-Bau bietet moderne Bedingungen für Einsätze, Ausbildung und die Nachwuchsarbeit.

Von Katrin Wurm 22.09.2025, 14:30
Kreisbrandmeister Tobias Schumann (von links), Ortswehrleiter Maik Klimke, Ortsbürgermeister Frank Hänsgen, Oberbürgermeister Steffen Amme und Innenministerin Tamara Zieschang beim Banddurchschnitt.
Kreisbrandmeister Tobias Schumann (von links), Ortswehrleiter Maik Klimke, Ortsbürgermeister Frank Hänsgen, Oberbürgermeister Steffen Amme und Innenministerin Tamara Zieschang beim Banddurchschnitt. (Foto: Katrin Wurm)

Freckleben/MZ. - Blaulicht, Einsatzfahrzeuge und Applaus: Die Ortsfeuerwehr Freckleben hat am Sonnabend ihr neues Gerätehaus offiziell in Betrieb genommen. Im Beisein von Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) und Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) wurde der moderne Neubau feierlich übergeben – ein Tag, der für die Kameraden wie auch für die ganze Ortschaft von besonderer Bedeutung ist.