Mit Blaulicht, Applaus und prominenten Gästen hat die Ortsfeuerwehr Freckleben ihr neues Gerätehaus eröffnet. Der 1,7-Millionen-Euro-Bau bietet moderne Bedingungen für Einsätze, Ausbildung und die Nachwuchsarbeit.

Freckleben/MZ. - Blaulicht, Einsatzfahrzeuge und Applaus: Die Ortsfeuerwehr Freckleben hat am Sonnabend ihr neues Gerätehaus offiziell in Betrieb genommen. Im Beisein von Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) und Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) wurde der moderne Neubau feierlich übergeben – ein Tag, der für die Kameraden wie auch für die ganze Ortschaft von besonderer Bedeutung ist.