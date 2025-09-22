Dutzende Opfer, knapp 200 Einsatzkräfte: Dessau-Roßlau hat für einen Massenanfall von Verletzten geprobt. Welches Szenario durchgespielt wurde und wie das Training abgelaufen ist.

Mit einer Großübung haben Dessau-Roßlaus Einsatzkräfte für den Ernstfall geprobt - Welches Szenario vorgegeben war

Rettungskräfte befreien eine junge Frau, die verletzt unter Trümmern begraben liegt. Zum Glück ist alles nur eine Übung.

Dessau-Roßlau/MZ. - Von überall erklingen angsterfüllte Schreie, Dutzende Verletzte liegen blutend im teilweise zerstörten Gebäude, einige Menschen sind unter Trümmern begraben. Dichter Rauch steht in der Luft. Im Hintergrund läuft noch immer laute Musik – ganz so, als ob nichts geschehen, die Abiturabschlussfeier nicht jäh in einen wahr gewordenen Albtraum verwandelt worden wäre.