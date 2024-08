Wie üblich haben am 1. August zahlreiche junge Menschen in Sachsen-Anhalt mit ihrer Ausbildung im Handwerk begonnen. Offene Lehrstellen gibt es dennoch weiterhin einige.

Magdeburg/Halle - Zum 1. August haben in Sachsen-Anhalt Hunderte junge Menschen ihre Ausbildung begonnen. Im Süden des Landes seien 1.119 neue Azubis gezählt worden, teilte die Handwerkskammer Halle mit. Zu Beginn des Ausbildungsjahr 2024/25 zählte die Handwerkskammer Magdeburg 942 neu eingetragene Ausbildungsverträge.

Insgesamt biete das Handwerk in Sachsen-Anhalt 130 Ausbildungsberufe an, so die Handwerkskammer Halle. In den vergangenen zwei Jahren sei die Zahl der Auszubildenden jeweils gestiegen, sagte Präsident Thomas Keindorf. „Angesichts des großen Bedarfs ist das sehr erfreulich, auch wenn es bei weitem nicht ausreicht. In den kommenden Wochen erwarten wir noch weitere Zugänge, da manche Unternehmen erst später mit der Ausbildung beginnen und manche Schulabgänger sich auch erst im Herbst für eine Lehre entscheiden.“

Beliebt unter jungen Frauen seien weiterhin vor allem die Berufe Friseurin, Augenoptikerin und Kauffrau für Büromanagement. Das andere Geschlecht interessiere sich vor allem für Ausbildungen zum Kfz-Mechatroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Elektroniker.

Während die Handwerkskammer Halle 400 noch als frei gemeldete Lehrstellen zählte, waren es im Gebiet der Kammer in Magdeburg nur 120. Jedoch meldeten nicht alle Handwerksbetriebe ihre freien Stellen bei der Kammer, ergänzte eine Sprecherin.