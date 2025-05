Während in einigen Bädern schon gebadet wird, verzögert sich die Öffnung in Zahna und Trebitz. In Piesteritz startet die Freibadsaison pünktlich mit einer Überraschung zum Kindertag.

In Piesteritz beginnt der Badebetrieb am 31. Mai mit Überraschung zum Kindertag und neuer Solarthermie-Anlage.

Zahna/Trebitz/Wittenberg/Coswig/MZ - Die Freibäder im Landkreis Wittenberg starten in die Sommersaison, allerdings nicht alle wie geplant. Während im Freibad Cobbelsdorf und Serno sowie im Flämingbad Coswig bereits seit Mitte Mai gebadet wird, verzögert sich die Eröffnung in Zahna und Trebitz.

Freibäder im Landkreis Wittenberg: Zahna und Trebitz müssen warten

Das Freibad Zahna sollte ursprünglich am 1. Juni öffnen. Wie die Stadt auf ihrer Webseite allerdings mitteilt, wird der Saisonstart wegen der aktuellen Wetterlage verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Passend zum Thema: Wann die Freibäder in Sachsen-Anhalt 2025 öffnen und wo Preise erhöht werden

Auch das Freibad in Trebitz bleibt vorerst geschlossen. Geplant war die Eröffnung spätestens zum 1. Juni, möglicherweise auch früher. „Es sind aber noch technische Herausforderungen zu erledigen“, sagt dessen Betreiber Martin Glewe. Einen genauen Termin für die Öffnung könne noch nicht festgelegt werden.

Freibad Piesteritz öffnet: Was neu ist und wann es losgeht

In der Lutherstadt Wittenberg startet das Freibad Piesteritz am Sonnabend, 31. Mai, in die diesjährige Freibadsaison. Ab 10 Uhr können Badegäste ins Wasser springen. „Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher am ersten Freibadwochenende“, sagt Michael Horn, Geschäftsführer der Bäder und Freizeit GmbH. Zum Internationalen Kindertag am Sonntag soll es für Kinder eine kleine Überraschung geben.

Lesen Sie außerdem: FDP-Politiker in Sachsen-Anhalt fordern Recht auf Baden mit blanken Brüsten

Neu in Piesteritz ist eine Solarthermie-Anlage, die künftig für warmes Duschwasser sorgt. Damit wird der bisher genutzte Gasheizkessel vollständig ersetzt. Überschüssige Energie wird für die Beckenheizung genutzt.

Parallel zum Freibadbetrieb beginnt im Juni eine Teilsanierung der Wittenberger Schwimmhalle. Sie bleibt bis Ende August geschlossen. Die Arbeiten sollen rechtzeitig zum 50-jährigen Jubiläum im Oktober abgeschlossen sein.