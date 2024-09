Wittenberg/MZ - Der Sommer verabschiedet sich und damit läuft auch das Angebot der Feierabendmärkte aus. An fünf Terminen in diesem Jahr luden die Deutsche Marktgilde und die Lutherstadt Wittenberg Bürger der Stadt und des Umlands zum Feierabendmarkt. An diesen Tagen wurde der Marktplatz mit Ständen mit regionalen Leckereien, Imbiss- und Getränkeangeboten sowie künstlerischen Darbietungen belebt. Wobei noch ein Termin aussteht. Das wird dieser Donnerstag, 12. September, sein.

„Im Jahr 2023 erfolgreich gestartet, wurde das Angebot in diesem Jahr nicht ganz so angenommen wie gewünscht“, heißt es aus der Niederlassungsleitung der Deutschen Marktgilde. „Dennoch lassen es sich die Veranstalter nicht nehmen, mit dem letzten Termin in diesem Jahr die Saison für 2024 zu beschließen“, wird in der Pressemitteilung betont.

Letzter Termin des Feierabendmarkts am 12. September

„Die Besucher erwartet wieder eine Auswahl an kulinarischen Spezialitäten, mit denen sie den Feierabend am Donnerstag, 12. September, einläuten können“, lädt die Marktgilde zu einem Besuch ein. Ab 16 Uhr öffnet der Markt seine Tore.

Verbraucherzentrale informiert über Pfannen und Pflegerecht

Mit einem Informationsstand vor Ort wird auch die Verbraucherzentrale sein. Die Wittenberger Beratungsstelle hat sich dabei für zwei Schwerpunkte entschieden, zum einen die Lebensmittelberatung und zum anderen die Pflege.

Die Kolleginnen der Lebensmittelberatung sprechen mit Interessenten über das Thema „Pfanne ist nicht gleich Pfanne – was gibt es zu beachten?“ Dazu erklärt die Verbraucherzentrale: Ob Teflon- oder Keramikbeschichtung – Aluminium oder Stahl, die Auswahl an Pfannen ist groß. Es gibt erhebliche Unterschiede in ihrer Beschaffenheit und Handhabung. Eine Ausstellung informiert über die verschiedenen Pfannentypen, wofür sie sich eignen und den richtigen Umgang, darüber, was die Aussage „spülmaschinengeeignet“ bedeutet, und wo eventuell Gesundheitsgefahren beim Braten auftauchen und wie Nutzer diese minimieren können.

Beratung und Informationen für Pflegebedürftige und Angehörige

Zum Pflegerecht beantworten Fachleute Fragen, um einen Weg in der jeweiligen Situation aus dem Pflegelabyrinth aufzuzeigen: Die plötzlich auftauchende Situation der Pflegebedürftigkeit oder sich stetig verändernde Grundlagen im Pflegerecht bei andauernder Pflegesituation werfen verschiedene Fragen auf. Ganz gleich ob als Betroffene oder als Angehöriger, immer müssen die rechtlichen oder finanziellen Fragen mit den Dienstleistern oder der Pflegekasse möglichst rasch und gut beantwortet werden.

„Wir freuen uns auf alle Fragen zu unserem Beratungsangebot und stehen für die Anliegen der interessierten Besucherinnen und Besucher des Feierabendmarktes zur Verfügung. Sollte eine Beratung am Infotag nicht möglich sein, kann ein kurzfristiger Termin für eine Spezialberatung vereinbart werden“, so Josefine Pönicke, Referentin Gesundheit und Pflege.

Informationen rund um die Wochenmärkte und den Feierabendmarkt in Wittenberg veröffentlicht der Veranstalter auf lutherstadt-wittenberg.treffpunkt-wochenmarkt.de.