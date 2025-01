Helga Plötner wird 80 Jahre alt. Die Gräfenhainichenerin ist vielen Menschen in der Region als Porträtmalerin bekannt. Ein Teil ihrer Arbeiten ist in Wien archiviert.

Gräfenhainichen/MZ. - An den Wänden hängen unzählige Zeichnungen und Malereien. Es sind hauptsächlich Porträts, die präsentiert werden. In den Regalen liegen Skizzenbücher, Mappen, Pinsel und Stifte in allen erdenklichen Farben und Formen. Mittendrin ist eine Geburtstagstafel aufgebaut, die bereits mit Kuchentellern und Tassen eingedeckt ist. Sektgläser stehen bereit. Gefeiert wird im Atelier. Helga Plötner wird am Sonnabend, 25. Januar, 80 Jahre alt.