Die Polizei sucht nach einer 21-jährigen Frau aus Vietnam, die derzeit in Wittenberg wohnt. Am 3. Juli wurde sie zuletzt gesehen. Die Bevölkerung wird um Hilfe bei der Suche gebeten.

Fahndung in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Mit einer Vermisstenanzeige sucht die Polizei nach einer jungen Frau aus Vietnam. Die 21-Jährige, die sich als Schülerin in Deutschland aufhält und eigentlich in Wittenberg wohnt, wurde laut Polizei am Montag vergangener Woche, dem 3. Juli, gegen 14 Uhr zuletzt gesehen.

Diese Frau wird vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe. (Foto: Polizei)

Unter Telefon 03491/4690 oder E-Mail [email protected] erbittet das Polizeirevier in Wittenberg Hinweise.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: