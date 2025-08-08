Ziel ist Klimaneutralität Umweltallianz in Sachsen-Anhalt wächst: Was sich das Städtische Klinikum Dessau vom Beitritt verspricht
Das Städtische Klinikum Dessau ist nun Mitglied der Umweltallianz in Sachsen-Anhalt. Möglich machen das Anstrengungen über gesetzliche Mindestanforderungen hinaus. Was alles getan wird um Energie zu sparen.
Aktualisiert: 08.08.2025, 09:29
Dessau/MZ. - Die Umweltallianz in Sachsen-Anhalt hat ein Mitglied mehr: Das Städtische Klinikum in Dessau. Das ist nicht nur das zweite Unternehmen aus der Doppelstadt – nach der Nirove Industrie Service GmbH – sondern nach der Uniklinik Halle auch erst das zweite Krankenhaus im Land, das sich der Allianz angeschlossen hat.