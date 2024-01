Dieses Geheimnis wird in der Lutherstadt enthüllt

Event wie bei der Formel 1 in Wittenberg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Das hat schon einen Hauch von Formel 1. Patrick Pusch und Fabian Hoese gestalten die Präsentation ihres neuen Rallyeautos zu einem Event vor Sponsoren und Gästen. Zuvor wird in den sozialen Medien die Neugier geweckt. Die Spekulationen – wie sich später herausstellt liegt auch so mancher richtig – schießen ins Kraut. Und im Wittenberger Opel-Autohaus – „Eine coole Location“, so Pusch – wird das Geheimnis auch nicht sofort gelüftet. Das Objekt der Begierde ist mit einer Plane umhüllt.