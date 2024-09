In Coswig war bei Tiefbauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Anwohner mussten deshalb umliegende Häuser verlassen. Der Gasaustritt ist gestoppt. Was genau geschah und was nun bei Heizungsstörungen zu tun ist.

Coswig/MZ. - Am Dienstagabend waren die Stadtwerke Wittenberg zu einem Einsatz wegen austretendem Gas und wahrnehmbarem Gasgeruch in Coswig im Bereich Feldweg/Ecke Rosenstraße gerufen. Vor Ort hat sich herausgestellt, dass durch Tiefbauarbeiten eines Fremdunternehmens eine Gasleitung beschädigt wurde.

Warnung der Bevölkerung

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei waren vor Ort, um umliegende Häuser zu evakuieren. Eine Warnung der Bevölkerung über die „KatWarn“-App wurde seitens des Landkreises veranlasst. Zudem erfolgten Informationen über die sozialen Medien sowie die Internetseite der Stadtwerke.

Der deutlich wahrnehmbare Gasaustritt konnte gegen 3.30 Uhr gestoppt werden, so dass ab diesem Moment keine Gefahr für Anwohner mehr bestand. Die evakuierten Anwohner der zehn Reihenhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser, die vorübergehend privat oder in der Feuerwache untergebracht wurden, konnten ab diesem Zeitpunkt in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren, teilen die Stadtwerke mit. Zuvor haben Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadtwerke die Keller der Häuser in Bezug auf die Gaskonzentration freigetestet. Auch die Abwasserkanäle wurden überprüft.

Am Mittwoch gegen 5.30 Uhr konnten die Reparaturarbeiten an der Schadstelle abgeschlossen werden. Bis dahin konnte über eine Bypass-Leitung die Gasversorgung aufrecht erhalten werden. Die Straßensperrungen im Bereich Feldweg müssen allerdings noch bestehen bleiben, bis die Straßenoberfläche wiederhergestellt ist.

Gasdruck reduziert

Am Abend wurde bereits vorsorglich seitens der Stadtwerke der Gasdruck für das Innenstadtgebiet von Coswig reduziert, um ein Leerlaufen der Leitungen zu vermeiden. Sollten daraufhin bei Heizungs- oder Kesselanlagen vereinzelt Störungsmeldungen auftreten, werden Betroffene gebeten, sich an ihren Heizungsinstallateur zu wenden beziehungsweise den Vermieter zu informieren.

Andreas Reinhardt, Geschäftsführer der Stadtwerke, dankt den Einsatzkräften sowie allen an der Reparatur beteiligten Kollegen und Unternehmen für das schnelle und koordinierte Handeln. „Unser Dank gilt zudem ausdrücklich auch den betroffenen Anwohnern für ihr Verständnis und ihre Kooperation.“ Durch gute Zusammenarbeit habe der Schaden schnell und professionell behoben werden können.