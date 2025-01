Wittenberg/MZ. - Drei Brände innerhalb von fünf Stunden haben die Wittenberger Feuerwehr am Sonnabend in Atem gehalten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, war die Wittenberger Feuerwehr zu diesen Einsätzen mit insgesamt rund 40 Einsatzkräften vor Ort, aus dem C-Dienst, der Hauptamtlichen Wachbereitschaft sowie den Ortsfeuerwehren aus Abtsdorf/Labetz, Teuchel und Wittenberg/West. Unterstützt wurden die Kameraden durch die Polizei.

In der Mittagszeit hat das Piepen eines Rauchwarnmelders auf ein angebranntes Essen in der westlichen Kernstadt aufmerksam gemacht. Hier war der Brand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits erloschen, sodass die Wohnung nur noch belüftet werden musste.

Garage in Flammen

Kurz darauf erfolgte eine weitere Alarmierung in die westliche Kernstadt. Hier kam es in einer Garage zu einem Brand, welcher durch insgesamt zwei Trupps schnell bekämpft werden konnte. Die Feuerwehr brachte das Brandgut nach außen und kontrollierte die Garage auf weitere Glutnester. Laut Polizei wurde bei dem Brand in der Thomas-Mann-Straße ein Kleintransporter in der Garage schwer beschädigt. Die Ursache für den Garagenbrand sei noch ungeklärt.

Dichter Rauch auf Balkon

Gegen 18.45 Uhr sei dann die dritte Alarmierung erfolgt, meldet die Stadtverwaltung. Diesmal war es ein Balkonbrand in der nördlichen Kernstadt. Hier fanden die Kräfte beim Eintreffen dichten Rauch sowie offene Flammen auf einem Balkon vor. Die Bewohner des Hauses hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Ein Trupp ging über Steckleiterteile auf den Balkon vor. Ein weiterer Trupp öffnete die Wohnung über den Treppenraum und kontrollierte die Rauchausbreitung im Gebäude.