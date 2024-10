Erfinder des Telegraphen in Wittenberg geboren - So wird Wilhelm Weber gewürdigt

Wittenberg/MZ. - In Wittenberg haben zahlreiche namhafte Persönlichkeiten gelebt. Unter ihnen der Physiker Wilhelm Eduard Weber, der am 24. Oktober 1804, vor 220 Jahren also, im „Haus mit der Goldenen Kugel“ in der Schlossstraße 10 geboren wurde.