Eil
Sanieren und Heizen im Kreis Wittenberg Energetische Sanierung im Altbau: Diese Lösungen gibt es im Kreis Wittenberg
Viele Hausbesitzer suchen Orientierung bei Heizung, Förderung und Sanierung. Experten zeigen, welche Lösungen für Altbauten im Kreis Wittenberg möglich sind, worauf es bei Wärmepumpen ankommt – und warum die Dämmung so wichtig ist.
24.02.2026, 13:59
Wittenberg/MZ. - Wärmepumpe, Gasheizung, Geothermie oder doch erst dämmen – viele Hausbesitzer im Kreis Wittenberg stehen bei der energetischen Sanierung vor einer kaum überschaubaren Fülle an Möglichkeiten. Die Auswahl an technischen Lösungen ist groß – die Unsicherheit oft ebenso. Dabei gibt es auch für in der Region übliche Altbauten passende Lösungen.