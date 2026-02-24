weather wolkig
Viele Hausbesitzer suchen Orientierung bei Heizung, Förderung und Sanierung. Experten zeigen, welche Lösungen für Altbauten im Kreis Wittenberg möglich sind, worauf es bei Wärmepumpen ankommt – und warum die Dämmung so wichtig ist.

Von Lea Fischer 24.02.2026, 13:59
Zu Themen rund um das Heizen haben sich Interessierte auf einer Energie-Messe im Wittenberger Stadthaus informiert. (Foto: Lea Fischer)

Wittenberg/MZ. - Wärmepumpe, Gasheizung, Geothermie oder doch erst dämmen – viele Hausbesitzer im Kreis Wittenberg stehen bei der energetischen Sanierung vor einer kaum überschaubaren Fülle an Möglichkeiten. Die Auswahl an technischen Lösungen ist groß – die Unsicherheit oft ebenso. Dabei gibt es auch für in der Region übliche Altbauten passende Lösungen.