Viele Hausbesitzer suchen Orientierung bei Heizung, Förderung und Sanierung. Experten zeigen, welche Lösungen für Altbauten im Kreis Wittenberg möglich sind, worauf es bei Wärmepumpen ankommt – und warum die Dämmung so wichtig ist.

Energetische Sanierung im Altbau: Diese Lösungen gibt es im Kreis Wittenberg

Zu Themen rund um das Heizen haben sich Interessierte auf einer Energie-Messe im Wittenberger Stadthaus informiert.

Wittenberg/MZ. - Wärmepumpe, Gasheizung, Geothermie oder doch erst dämmen – viele Hausbesitzer im Kreis Wittenberg stehen bei der energetischen Sanierung vor einer kaum überschaubaren Fülle an Möglichkeiten. Die Auswahl an technischen Lösungen ist groß – die Unsicherheit oft ebenso. Dabei gibt es auch für in der Region übliche Altbauten passende Lösungen.