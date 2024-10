Schockierender Betrugsfall Elektromarkt Wittenberg: Vier Mitarbeiter fallen auf gefälschtes iPhone rein

Ein Mann wird in Handschellen vor den Richter geführt. Er verkaufte ein gefälschtes iPhone an einen Technikmarkt in Wittenberg. Vier Mitarbeiter hatten das Gerät in den Händen, doch niemand erkannte das Plagiat.