Wie sich die Eingänge von Klagen am Amtsgericht in den vergangenen Jahren entwickelt haben und ob es eine Überlastung in Wittenberg durch die Cannabis-Teillegalisierung gegeben hat.

Klagen am Amtsgericht Wittenberg – So sieht die Lage aus

Wittenberg/MZ - In den vergangenen Jahren sind die eingereichten Klagen in Zivil-, Familien- und Bußgeldsachen am Amtsgericht Wittenberg merklich zurückgegangen. Im Gegensatz dazu stiegen im Jahr 2020 die Strafverfahren auffällig an. Außerdem hat eine Diskussion um eine mögliche Überlastung der Justiz durch die Cannabis-Teillegalisierung hohe Wellen geschlagen. Wie es in der Realität am Amtsgericht Wittenberg aussieht.