Unfall im Kreuzungsbereich Einsatz auf der B 182 bei Trebitz: Audi und Mazda stoßen zusammen – Polizei ermittelt Unfallursache

Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Mittwochnachmittag an die B 182 bei Trebitz gerufen worden. Dort sind ein Audi und ein Mazda kollidert. Der Einsatz dauerte über eine Stunde. Warum eine Vollsperrung nötig gewesen ist.