Unfall im Kreuzungsbereich Einsatz auf der B 182 bei Trebitz: Audi und Mazda stoßen zusammen – Polizei ermittelt Unfallursache

Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Mittwochnachmittag an die B 182 bei Trebitz gerufen worden. Dort sind ein Audi und ein Mazda kollidert. Der Einsatz dauerte über eine Stunde. Warum eine Vollsperrung nötig gewesen ist.

19.11.2025, 17:49
Zwei schwer beschädigte Autos stehen nach einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich der B 182 zwischen Trebitz und Merkwitz.
Zwei schwer beschädigte Autos stehen nach einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich der B 182 zwischen Trebitz und Merkwitz.

Trebitz/MZ/PAD. - Auf der B 182 bei Trebitz hat sich am Mittwoch, 19. November, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Audi A4 und ein Mazda 6 sind im Kreuzungsbereich heftig kollidiert.