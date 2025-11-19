Unfall im Kreuzungsbereich Einsatz auf der B 182 bei Trebitz: Audi und Mazda stoßen zusammen – Polizei ermittelt Unfallursache
Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Mittwochnachmittag an die B 182 bei Trebitz gerufen worden. Dort sind ein Audi und ein Mazda kollidert. Der Einsatz dauerte über eine Stunde. Warum eine Vollsperrung nötig gewesen ist.
Trebitz/MZ/PAD. - Auf der B 182 bei Trebitz hat sich am Mittwoch, 19. November, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Audi A4 und ein Mazda 6 sind im Kreuzungsbereich heftig kollidiert.