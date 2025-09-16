Alle Teams aus Wittenberg und Bad Schmiedeberg erreichen erfolgreich das Ziel in Grünhain. Benjamin Derda gewinnt seine Klasse. Ungewohnt viel zu tun gibt es im Cockpit.

Wittenberg/MZ. - Die Zielankunft aller Teams der hiesigen Motorsportvereine aus Wittenberg und Bad Schmiedeberg ist die erfolgreiche Bilanz der 21. ADMV Herkommer KFZ Rallye Grünhain am vergangenen Wochenende. Zur Jagd nach den Bestzeiten waren insgesamt 82 Teams gestartet. Lediglich neun Fahrzeuge konnten die Hatz über die kurvenreiche Berg- und Talbahn des Erzgebirges nicht im Ziel beenden.