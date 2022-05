Eine Person nach Autounfall am Ortsausgang von Pratau im Wagen eingeschlossen

Bei einem Unfall auf der L131 am Ortsausgang Pratau in Richtung Seegrehna sind am Montagabend eine Person schwer und zwei leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, sei die schwer verwundete Person in einem VW Polo eingeschlossen gewesen, der auf die Seite gekippt war. Die Feuerwehr musste sie aus dem Fahrzeug befreien. Zum Unfallhergang gab es am Abend noch keine Angaben.