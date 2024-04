Volles Wochenendprogramm Bunt wie im Zirkus: Gleich drei Veranstaltungen locken am Samstag in die Dessauer Innenstadt

Warum sich ein Ausflug zum Dessauer Marktplatz am Samstag in dreifacher Hinsicht lohnt. Und warum festes Schuhwerk gleich an mehreren Stellen empfohlen wird.