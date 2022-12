Einbruchsserie in Reinsdorf - Hubschrauber im Einsatz

In Reinsdorf gab es am Wochenende mehrere Einbrüche. Zeugen können zwei Täter sogar noch flüchten sehen. Die Polizei setzt einen Hubschrauber zur Suche ein.

Wittenberg/MZ/AHÜ - Eine Einbruchsserie im Wittenberger Ortsteil Reinsdorf beschäftigt seit Freitag die Polizei. Innerhalb weniger Stunden kam es zu insgesamt vier Wohnungseinbrüchen.

Unbekannte Täter hatten zunächst in der Zeit von 10 bis 19 Uhr in drei Einfamilienhäusern in Reinsdorf eingebrochen. Die Täter hatten sowohl in der Dorfstraße, als auch in der Belziger Straße und in der Querstraße zugeschlagen.

Gegen 19 Uhr wurde ein weiterer Einbruch verübt. Dieses Mal handelte es sich um ein Haus in Braunsdorf in der Straße Zur Grünen Tanne. In diesem Fall hatten Zeugen die vermeintlichen zwei Täter sogar noch flüchten sehen können. Trotz intensiver Suchmaßnahmen unter Einsatz des Polizeihubschraubers blieben die Täter vorerst im Verborgenen.

„Man kann vermuten, dass es sich um dieselben Täter handelt, zum jetzigen Zeitpunkt können wir das aber nicht bestätigen“, informiert Polizeihauptkommissar Denny Lechelt. Der Sach- und Stehlschaden dieser vier Wohnungseinbrüche befinde sich im fünfstelligen Bereich.