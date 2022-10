Ein Wittenberger Trabi startet in San Marino

Bei der legendären Rallye Legend geht erstmals das Kultauto aus dem Osten an den Start. Benjamin Derda sitzt am Steuer und geht auf Bestzeitenjagd.

Der Wittenberg Benjamin Derda freut sich auf seinen Start in San Marino.

WITTENBERG/MZ - Mit der Startnummer 126 auf seinem Trabant 601 P nimmt für den Wittenberger Benjamin Derda eine Vision Formen an, die als großes Familienprojekt an diesem Wochenende Realität werden soll. Das Abenteuer Rallye Legend San Marino, welche in diesem Jahr seit Donnerstag und noch bis Sonntag durchgeführt wird, begann nach den Worten von Benjamin Derda wie etliche große Geschichten. „Es war tatsächlich eine reine Schnapsidee!“, erinnert er sich.