Die MZ hat Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes in Wittenberg einen Tag begleitet. Vom verlassenen Auto bis zur Eulenrettung zeigt sich, wie überraschend deren Arbeitsalltag ist.

Ein Tag beim Ordnungsamt Wittenberg: Was wirklich passiert

Vor dem Einsatzfahrzeug: Vivien Thiele und Axel Langner nach ihrer Frühschicht, die von 6 bis 14.19 Uhr geht.

Wittenberg/MZ - Wer an das Ordnungsamt denkt, sieht meist ein Strafzettel unter dem Scheibenwischer. Doch der Beruf ist deutlich vielseitiger. Die MZ hat den Stadtordnungsdienst einen Tag lang begleitet und einen seltenen Einblick bekommen. Was alles passiert ist.