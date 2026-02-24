weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
In der Stadt Harzgerode ist der Reigen der Jahreshauptversammlungen eröffnet worden. Was hat sich 2025 getan? Wie haben sich die Feuerwehren entwickelt? Welche Ausblicke gibt es für 2026? Der Stadtwehrleiter zieht Bilanz.

Von Susanne Thon 24.02.2026, 19:57
Die Feuerwehren der Stadt Harzgerode ziehen Bilanz.
Die Feuerwehren der Stadt Harzgerode ziehen Bilanz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Harzgerode/MZ. - In der Stadt Harzgerode ziehen die Feuerwehren gerade Bilanz. Dabei wird eins mal wieder deutlich: „Die Einsätze sind das eine. Was du drumherum alles bedenken und beachten musst, das ist enorm“, sagt Stadtwehrleiter Nico Hartung. Was hat sich 2025 getan? Wie haben sich die Feuerwehren entwickelt? Welche Ausblicke gibt es für 2026?