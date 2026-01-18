Die 56-Jährige leitet zwei kostenlose Tanzgruppen im Lindenhof, engagiert sich ehrenamtlich – und schafft einen Ort, an dem Herkunft, Alter oder Einschränkungen keine Rolle spielen.

Ein Raum für alle: Wie Jana Fuchs mit „Teenie-Dance“ Kinder und Erwachsene in Coswig zusammenbringt

Jana Fuchs (2. v. r.) mit Kindern und Eltern beim Training von „Teenie-Dance“ im Coswiger Lindenhof.

Coswig/MZ. - Musik läuft, Kinder bewegen sich durch den Raum, Stimmen mischen sich durcheinander. Jana Fuchs steht mitten im Geschehen. Sie beobachtet, sie erklärt Schritte, tanzt mit. Für sie gehört Bewegung ganz selbstverständlich zum Alltag – ebenso wie der Umgang mit Kindern. Wer Jana Fuchs im Tanzraum erlebt, merkt schnell: Hier geht es nicht nur um Choreografien, sondern um Nähe, Vertrauen und Gemeinschaft.