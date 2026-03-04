Im Landkreis Mansfeld‑Südharz bleibt der Stellenmarkt unter Druck. Während Unternehmen etwas mehr neue Jobs melden, übersteigt die Zahl der Arbeitslosen das Angebot um ein Vielfaches. Auf eine einzige offene Stelle kommen fast zehn Bewerber. Das ist ein Wert, der weit über dem bundesweiten Durchschnitt liegt.

Stellenmarkt angespannt: In Mansfeld‑Südharz kommen fast zehn Bewerber auf eine freie Stelle

Wie sieht es aktuell auf dem Stellenmarkt in Mansfeld-Südharz aus?

Eisleben/MZ - Der Stellenmarkt im Landkreis Mansfeld‑Südharz ist im Februar deutlich angespannt geblieben. Zwar melden Unternehmen wieder etwas mehr neue Arbeitsplätze, doch insgesamt stehen dem Angebot weiterhin erheblich mehr Arbeitslose gegenüber als offene Stellen. Das zeigt der aktuelle Arbeitsmarktreport der Bundesagentur für Arbeit für den vergangenen Monat.