  4. Gedenken im Gartenreich: Ein positiver Mensch: Wie sich Maik Strömer an Erhard Hirsch erinnert

Das Gartenreich galt als Lebensthema des kürzlich verstorbenen Kulturhistorikers Erhard Hirsch. Welche Bedeutung er für die Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs hatte, will die MZ vom Oranienbaum-Wörlitzer Bürgermeister wissen.

28.01.2026, 17:09
Maik Strömer
Maik Strömer (Foto: Thomas Klitzsch)

Am 14. Januar verstarb der Altphilologe, Germanist und Kulturhistoriker Professor Erhard Hirsch im Alter von 97 Jahren in Halle. Hirsch, Ehrenbürger von Dessau-Roßlau, stehe wie kaum ein anderer für die Erforschung des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs.