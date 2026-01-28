Gedenken im Gartenreich Ein positiver Mensch: Wie sich Maik Strömer an Erhard Hirsch erinnert
Das Gartenreich galt als Lebensthema des kürzlich verstorbenen Kulturhistorikers Erhard Hirsch. Welche Bedeutung er für die Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs hatte, will die MZ vom Oranienbaum-Wörlitzer Bürgermeister wissen.
Am 14. Januar verstarb der Altphilologe, Germanist und Kulturhistoriker Professor Erhard Hirsch im Alter von 97 Jahren in Halle. Hirsch, Ehrenbürger von Dessau-Roßlau, stehe wie kaum ein anderer für die Erforschung des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs.