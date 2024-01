Gräfenhainichens Bürgermeister Enrico Schilling blickt auf das Jahr 2023 zurück. Darum ist Ferropolis so wichtig für die Stadt.

Ein Jahr der Festivals, Jubiläen und Konzepte - So lief das Jahr 2023

Während des Full-Force-Festivals im vergangenen Jahr: Die Arena vor der Mad-Max-Stage ist gut gefüllt. Mehrere Zehntausende Festivalbesucher innerhalb einer Ferropolis-Saison bringen auch Kaufkraft in die Region.

GRÄFENHAINICHEN/MZ. - Auf die wichtigsten Highlights, Ereignisse und Erkenntnisse des vergangenen Jahres angesprochen, kommen Gräfenhainichens Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) als erstes kulturelle Dinge in den Sinn. „Es war ein Jahr, in dem mal wieder eine komplette Saison in Ferropolis stattfand und deswegen Menschen aus aller Herren Länder unsere Stadt und die Region besucht haben“, sagt das Stadtoberhaupt. „Ich persönlich finde das gut“, unterstreicht er sofort.