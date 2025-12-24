weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Heiligabend im Landkreis Wittenberg: Ein einziges Mal im Jahr - Bürgermeister wird zum Rauschebart

Heiligabend im Landkreis Wittenberg Ein einziges Mal im Jahr - Bürgermeister wird zum Rauschebart

Bürgermeister aus dem Landkreis Wittenberg verwandelt sich in den Weihnachtsmann und verteilt in mehreren Familien Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Um wen es sich handelt.

Von Andreas Hübner 24.12.2025, 08:00
Das könnte fast schon eine Quizfrage sein: Welcher Bürgermeister ist hier zu sehen?
Das könnte fast schon eine Quizfrage sein: Welcher Bürgermeister ist hier zu sehen? (Fotos: Thomas Klitzsch)

Tornau/MZ. - Nur einmal im Jahr mit Rauschebart und einem „Ho, ho, ho“ auf den Lippen. Als Kreistagsmitglied und in erster Linie als langjähriges Stadtoberhaupt einer Ex-Kreisstadt ist er im Landkreis Wittenberg und der Region ohnehin sehr gut bekannt. Diesen Bekanntheitsgrad steigert der 46-Jährige an einem einzigen Tag des Jahres allerdings um ein Vielfaches.