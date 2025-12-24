Bürgermeister aus dem Landkreis Wittenberg verwandelt sich in den Weihnachtsmann und verteilt in mehreren Familien Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Um wen es sich handelt.

Ein einziges Mal im Jahr - Bürgermeister wird zum Rauschebart

Das könnte fast schon eine Quizfrage sein: Welcher Bürgermeister ist hier zu sehen?

Tornau/MZ. - Nur einmal im Jahr mit Rauschebart und einem „Ho, ho, ho“ auf den Lippen. Als Kreistagsmitglied und in erster Linie als langjähriges Stadtoberhaupt einer Ex-Kreisstadt ist er im Landkreis Wittenberg und der Region ohnehin sehr gut bekannt. Diesen Bekanntheitsgrad steigert der 46-Jährige an einem einzigen Tag des Jahres allerdings um ein Vielfaches.