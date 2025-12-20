weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Stadt Gräfenhainichen: Ein Defizit von 4,3 Millionen Euro - Warum trotzdem investiert wird

Stadt Gräfenhainichen Ein Defizit von 4,3 Millionen Euro - Warum trotzdem investiert wird

Gewaltiges Loch im Stadtsäckel Gräfenhainichens. Stadträtin befürchtet, nie ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden.

Von Andreas Hübner 20.12.2025, 14:00
Der stellvertretende Ortswehrleiter der Feuerwehr Gräfenhainichen, Sebastian Cechol (l.), wird in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit berufen. Den offiziellen Akt übernimmt Bürgermeister Enrico Schilling.
Der stellvertretende Ortswehrleiter der Feuerwehr Gräfenhainichen, Sebastian Cechol (l.), wird in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit berufen. Den offiziellen Akt übernimmt Bürgermeister Enrico Schilling. (Foto: Andreas Hübner)

Gräfenhainichen/MZ. - Die Stadtratssitzung in Gräfenhainichen am Dienstag ist etwa eine Stunde alt, sieben Entscheidungen sind bereits – wie so oft – einstimmig getroffen, als der Stadtratsvorsitzende Daniel Hill (CDU) es ankündigt. „Jetzt kommen wir zum Wesentlichen“, eröffnet er die Debatte zum vorgelegten Haushalt für das kommende Jahr.