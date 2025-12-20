Ein Defizit von 4,3 Millionen Euro - Warum trotzdem investiert wird

Der stellvertretende Ortswehrleiter der Feuerwehr Gräfenhainichen, Sebastian Cechol (l.), wird in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit berufen. Den offiziellen Akt übernimmt Bürgermeister Enrico Schilling.

Gräfenhainichen/MZ. - Die Stadtratssitzung in Gräfenhainichen am Dienstag ist etwa eine Stunde alt, sieben Entscheidungen sind bereits – wie so oft – einstimmig getroffen, als der Stadtratsvorsitzende Daniel Hill (CDU) es ankündigt. „Jetzt kommen wir zum Wesentlichen“, eröffnet er die Debatte zum vorgelegten Haushalt für das kommende Jahr.