Die Stadt ehrt besonders engagierte, ehrenamtlich arbeitende Einwohner mit der Ehrenamtsnadel. Wer wofür eingeladen wird.

Gräfenhainichen/MZ. - Der 5. Dezember ist der bundesweite Tag des Ehrenamtes. Damit das nicht nur eine Floskel ist, lädt die Stadt Gräfenhainichen Bürger aus den Ortsteilen und der Kernstadt ein, die sich besonders im Ehrenamt engagieren. Damit wollen die Stadt Gräfenhainichen und insbesondere Bürgermeister Enrico Schilling sowie die Ortsbürgermeister Danke sagen. Denn Vieles würde es ohne die ehrenamtlich Tätigen nicht geben oder einfach nicht so laufen.