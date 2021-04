Duo klaut aus Altkleidercontainer in Wittenberg

Wittenberg - Während der Streifentätigkeit fielen den Beamten am Mittwochmorgen um 1.34 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen auf, welche die Altkleidersammlung auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in der Schillerstraße in Wittenberg durchwühlten.

Als die beiden unbekannten Personen die Polizei erblickten, stiegen diese auf ihr Fahrrad und fuhren fluchtartig in Richtung Stadthalle. Eine Nahbereichssuche blieb ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die unbekannten Täter einen der dort stehenden Altkleidercontainer auf und entwendeten diverse Textilien. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (mz/red)