Annaburg/DUR. - Bei einer Drogenrazzia hat die Polizei am Montag mehrere Gebäude in Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg durchsucht. In allen Objekten konnten Drogen oder Materialien zum Anbau von Drogen sichergestellt werden. Das teilte die Polizei mit.

In einem Gebäude in Annaburg (Landkreis Wittenberg) fanden die Ermittler demnach knapp 1.000 Cannabis-Pflanzen. Im brandenburgischen Plessa (Landkreis Elbe-Elster) wurden laut Polizei mehr als 1.400 Cannabis-Pflanzen sichergestellt.

In Plessa in Brandenburg beschlagnahmte die Polizei mehr als 1.400 Cannabis-Pflanzen. Foto: Polizei

Im Rahmen der Hausdurchsuchungen in Annaburg und Plessa seien ein 39 und ein 40 Jahrer alter Mann festgenommen worden. Auf Haftantrag der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau seien die Männer am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Wittenberg vorgeführt worden, hieß es.

Der Richter erließ gegen beide Beschuldigte Untersuchungshaftbefehl, wie die Polizei mitteilte. Die Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.