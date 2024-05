Pläne der Stiftung Luthergedenkstätten sorgen für Aufregung in der Stadt. Was genau soll passieren, was abgerissen werden? Die MZ befragt dazu Direktor Thomas T. Müller.

Direktorenhaus am Lutherhaus in Wittenberg soll abgerissen werden

Wittenberg/MZ. - Abrissarbeiten im Umfeld des Lutherhauses? Was genau ist dort geplant? In der Stadt kursieren gegenwärtig einige Gerüchte. Eine Sitzung des städtischen Bauausschusses am Montagabend brachte nicht sonderlich viel Aufklärung, zumindest nicht für die Allgemeinheit, sie fand nichtöffentlich statt. Die Rede ist unter anderem davon, dass das so genannte Direktorenhaus weichen muss, auch Solaranlagen und ein Glasdach soll es geben. Für die Mitteldeutsche Zeitung fragte Marcel Duclaud den Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten, Thomas T. Müller, was dran ist an diesen Informationen.