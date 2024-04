Vockerode/MZ. - Die Heidelberg Materials Betonelemente DE GmbH & Co.KG hat einer Presseinformation zufolge das Unternehmen Elbe Spannbeton-Fertigdecken in Vockerode übernommen. Elbe Decken wurde 1994 gegründet und seit 2012 als mittelständisches Familienunternehmen geführt.

Serielles Bauen

Das Unternehmen ist spezialisiert auf serielles Bauen und stellt Spannbeton-Fertigdecken her, die deutschlandweit vor allem im gewerblichen Bau, aber auch im Segment Wohnungsbau eingesetzt werden. Heidelberg Materials Betonelemente hat ebenfalls Spannbeton-Hohldecken in seinem Portfolio und produziert diese in seinem Werk Roda-Osterfeld, heißt es in der Mitteilung. Mit der Übernahme des bundesweit größten Spannbetondecken-Werks in Vockerode baue Heidelberg Materials Betonelemente seine Bandbreite an bedarfsgerechten und kombinierbaren Querschnitten und Deckentypen weiter aus, so die Firma.

In Vockerode, zwischen Berlin und Leipzig gelegen, sei das Werk mit seinen rund 75 Mitarbeitern ein wichtiger regionaler Wirtschaftsfaktor. Der eingeführte Markenname Elbe Decken bleibe auch nach der Übernahme weiter bestehen; das Werk firmiere künftig unter Heidelberg Materials Betonelemente DE GmbH &Co. KG, Werk Vockerode.

Spannbeton-Fertigdecken zeichnen sich durch große Spannweiten, einen niedrigen Bewehrungsgehalt und leichte, materialsparende Bauweise aus, berichtet das Unternehmen. Durch ihr geringes Eigengewicht und die Vorspannung können große Stützweiten von bis zu 18 Metern realisiert werden. Zudem sei es möglich, Tragwerkskonstruktionen und Fundamente kleiner zu dimensionieren. Da bis zu 65 Prozent weniger Bewehrungsstahl und durch die Hohlkörper in der Konstruktion bis zu 45 Prozent weniger Beton eingesetzt würden, führe dies zu einem geringeren CO2-Fußabdruck.

Schnelle Montage

Bauherren profitierten durch die einfache und schnelle Montage, die kurze Bauzeiten ermögliche und Kosten einspare. Die Fertigdecken haben sich aufgrund der Vorteile in den USA und in vielen europäischen Ländern etabliert, so die Firma. Etwa in den Benelux-Staaten und in Skandinavien würden rund 50 Prozent der Deckenflächen mit Spannbeton-Fertigdecken ausgeführt.