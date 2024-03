Roßlau gewinnt in der Fußball-Landesklasse in Coswig 3:0 und übernimmt die Tabellenführung. Der Topfavorit auf den Titel ist besonders in den ersten Minuten vor 180 Zuschauern hellwach.

Coswig/MZ. - Tino Pelz gratuliert dem Kontrahenten. „Der Sieg der Roßlauer ist verdient“, sagt der Coswiger Trainer nach der 0:3-Heim-Niederlage gegen den Titeltopfavoriten. Die Gäste stürzen damit die Gastgeber von der Tabellenspitze und sind jetzt der neue Spitzenreiter in der Fußball-Landesklasse. „Der Erfolg der Gäste ist aber zu hoch ausgefallen“, sagt Pelz dann doch noch.

Trainer spricht vom Glück

Da will sein Trainerkollege Jens Borchers nicht unbedingt widersprechen. „Es war ein Spiel zweier taktisch gut eingestellter Mannschaften“, sagt der Coach und meint: „Wir hatten das Glück auf unserer Seite.“

Seine Elf ist in den Startminuten beider Halbzeiten hellwach und trifft. „Wir haben geschlafen“, sagt Pelz dazu. So wird eine Freistoß-Flanke zu kurz abgewehrt und Jeremy-Niklas Berke erzielt aus der Distanz sehenswert das 1:0 (2. Minute). „Er hat den Ball aber auch optimal getroffen“, sagt der Coswiger Übungsleiter.

Beide Tore sind Wirkungstreffer und fallen eben zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt. Und so dominiert der Favorit eben in der Anfangsphase die Partie, präsentiert vor 180 Zuschauern, die sich vom Aprilwetter mit heftigen Regenschauern und Sonnenschein nicht abschrecken lassen, ein schnelles Umkehrspiel. Berke trifft bei einem sehenswerten Konter noch den Pfosten (15.).

Die Angriffsbemühungen der Gastgeber strahlen zunächst nicht die große Torgefahr aus. Jan-Erik Bergt gelingt eine scharfe Hereingabe, doch Roßlaus Torwart Christoph Köhler ahnt das Vorhaben und verhindert das Anspiel (5.). Auch ein langer Ball auf Hendrik Barth wird im letzten Moment noch abgefangen (35.). Und trotzdem muss es eigentlich 1:1 stehen. Bergt zeigt eine starke Einzelleistung, lässt im Strafraum den letzten Verteidiger alt aussehen, aber schießt trotz freier Schussposition nicht, sondern spielt ab. Die Roßlauer können den Ball im letzten Moment noch zur Ecke blocken (36.). Die Coswiger sind aber jetzt drin in der Partie.

Das macht Hoffnung auf die zweite Halbzeit. Doch der erste Angriff nach Wiederanpfiff bringt für Roßlau das 2:0 (47.). Die Kombination schließt Lenny Maurice Schulze ab (46.). Der 17-Jährige wird sogar zum Matchwinner, weil er nach einem Doppelpass eiskalt abschließt (61.). Der junge Mann stürmt jubelnd in die Arme seines Trainers und wird wenige Zeit später ausgewechselt. „Er ist verletzt“, erklärt Borchers.

Es spricht für die Moral der Coswiger, dass sie trotz des klaren Rückstands alles versuchen und nicht aufgeben. Mindestens das Ehrentor liegt mehrfach in der Luft. Und einmal zappelt der Ball tatsächlich im Netz (65.). Doch das Schiedsrichter-Trio aus Sachsen erkennt den Treffer wegen Abseits nicht an (65.). Die Entscheidung ist umstritten, und die Coswiger monieren auch ein nicht geahndetes Handspiel im Strafraum. Es bricht die beste Phase der Gastgeber an. Doch Roßlaus Keeper Köhler zeigt sich auf der Höhe seiner Aufgaben (70.) und hat auch Glück, dass Tarek Löwe aus Nahdistanz den Kasten nicht triff (72.). Nach einer schönen Kombination – Barth spielt Tim Schölzel an – pariert erneut Köhler. Und schließlich kann auch der eingewechselte Marco Tille seine Chance nicht zum Treffer nutzen (80.).

Dramatik im Tabellenkeller

Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage im Kampf um den Klassenerhalt weiter zu. Dabei verlässt Pratau nach einem 3:1-Erfolg über Pouch-Rösa die Abstiegsränge. Die Leistung ist bemerkenswert, weil Gastgeber Pratau die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl spielen muss. Peter Baade sieht nach einem Handspiel die Rote Karte (38.). Prataus Torwart Steve Nehring pariert einen Elfer von Christos Paschos (40.). Nach dem Wechsel bringt Maximilian Preuß die Platzherren per Freistoß in Führung (54.). Jörg Steiner erhöht auf 2:0 (60.). Steven Wittek verkürzt zum 1:2 (64.). Für das 3:1 sorgt Kevin Hartkopf (90.).

Dagegen belegen nach Niederlagen Trebitz und Abtsdorf – 0:3 in Nedlitz – wieder Abstiegsränge. Trebitz verliert mit Personalsorgen beim Dessauer SV 97 in Unterzahl – Jakob Kühne sieht nach einer Notbremse die Rote Karte (71.) – 0:2. Die Tore vor 58 Zuschauern erzielen Max Zabel (68.) und Luca Dieckow (90.).