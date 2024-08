Griebo/MZ. - Die Wittenberg Saints haben auch am dritten Turniertag der U 16 Flag-Football-Liga Sachsen-Anhalt ihre Ambitionen auf die Titelverteidigung als Landesmeister untermauert. Mit drei Siegen und einer Niederlage konnten sie ihre Position in der Liga weiter festigen.

Die Ergebnisse des zweiten Turniertages: Wittenberg Saints - Burgenlandkreis Underdogs 39:6, Wittenberg Saints - Halle Falken 33:18, Wittenberg Saints - Salzland Racoons 21:33 und Wittenberg Saints - Wenigerode Mountain Tigers 52:30.

„Wir sind insgesamt zufrieden mit unserer Leistung“, resümierte Head-Coach Christian Goßmann. „Nach der Niederlage im dritten Spiel gegen die Salzland Racoons haben wir gezeigt, dass wir stark zurückkommen können. Die Spieler haben die Niederlage sehr schnell abgehakt und sich auf ihre Stärken besonnen“, so der Chef.

„Die Niederlage gegen die Salzland Racoons wird uns als Motivation dienen, weiter an uns zu arbeiten“, ergänzte Goßmann. „Wir wissen, dass die Saison noch lang ist, und wir uns kontinuierlich verbessern müssen, um unseren Landesmeistertitel zu verteidigen, denn die anderen Teams schlafen nicht. Schlussendlich zeigen die Ergebnisse dieses Spieltages, wie eng die Leistungsdichte in dieser Liga ist. Jeder kann jederzeit jeden schlagen“, so der Trainer. Das kontinuierliche Heranführen und Weiterentwickeln des gesamten Kaders, egal ob neu dabei oder etablierter Stammspieler, funktioniert gut und wird weiterhin der Schlüssel zum Erfolg im restlichen Saisonverlauf sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Saints.

Am 31. August, beim vierten Turniertag in Wernigerode, werden die Wittenberg Saints den eingeschlagenen Weg versuchen, erfolgreich weiter zu gehen. Das abschließende fünfte Turnier um den Landesmeistertitel findet am 14. September ab 10 Uhr in Griebo statt.