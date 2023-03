Aufgrund des Tauwetters klettert der Elbe-Pegel im Landkreis weit über die Drei-Meter-Marke. Die Fähre in Coswig stellt ihren Betrieb ein. Besteht jetzt Hochwassergefahr?

Die Pegel steigen - Wie die Situation an der Elbe einzuschätzen ist

Wittenberg/MZ - Einsetzendes Tauwetter und Regen der vergangenen Tage spülen reichlich Wasser in die Elbe und sorgen damit für einen deutlichen Anstieg des Pegels im Landkreis Wittenberg. Bereits am Wochenende hatte der Elbe-Pegel in Coswig einen Wert von 3,90 Meter erreicht – mit der Folge, dass die Elbefähre ihren Betrieb einstellen musste.