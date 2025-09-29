Nach mehr als 40 Jahren als Lehrer und Schulleiter befindet sich Detlef Gutsche nun im Ruhestand. Warum Schule nicht mehr das ist, wofür er mal Pädagoge geworden ist.

Der ehemalige Schulleiter Detlef Gutsche wird im Gespräch mit der MZ sehr gesellschaftskritisch.

Coswig/MZ. - Es hat durchaus einen Grund, warum das Foto auf dem Wittenberger Marktplatz direkt vor dem historischen Rathaus entsteht. „Ich bin gern Wittenberger“, sagt Detlef Gutsche. Er habe sich sogar schon mal ein T-Shirt bedrucken lassen, auf dem stand: „Ich bin nicht perfekt, aber ich bin aus Wittenberg.“ Gutsche lacht. „Aber mal ganz im Ernst. Ich mag Wittenberg einfach.“