Der Verein Asiatische Waffenkunst Wittenberg trainiert in der Turnhalle des Hauses Melanchthon. Seit wann es den Verein gibt und was dort gelehrt wird.

Wittenberg/MZ. - „Formal wurde der Verein Asiatische Waffenkunst Wittenberg bereits im Jahr 2021 gegründet“, sagt Vorsitzende Nadine Gössling. Doch Corona verhinderte einen Start des neuen Vereins im Wittenberger Sport. Außerdem wollten die Kampfkünstler auch gern in die neu sanierte Turnhalle des Hauses Melanchthon.

„Die Halle hat die ideale Größe für unseren Sport,“ betont die Chefin. Und es hat geklappt. Jeden Mittwoch von 19 Uhr treffen sich derzeit 15 Kampfkunstinteressierte, um dort ihrer Leidenschaft – der Schwertkunst – nachzugehen. Aber nicht nur das Schwert wird hier unterrichtet. Auch Langstock, Mittelstock oder andere Waffentechniken werden vermittelt, wenn auch das Hauptaugenmerk auf dem Schwert liegt.

Meisterin Nadine Gössling zeigt bei einem Schnitttest, dass das Schwert in einem Schnitt die Zeitung zerteilt. (Foto: Thomas Klitzsch)

Das wird auch schon sichtbar, wenn man einen Blick auf die Kampfbekleidung wirft. Dort steht groß Silla Gum Do drauf. „Gum Do“ bedeutet aus dem koreanischen übersetzt soviel wie „Der Weg des Schwertes“. Silla ist eines der drei alten koreanischen Königreiche aus dem Mittelalter. „Silla war bekannt für seinen Fortschritt. Dort blühte die Kunst der Kalligraphie, aber auch die Schwertkunst,“ berichtet Volker Gössling.

Familie Gössling, die als Trainer fungieren, haben die Schwertkunst vom Großmeister Franz-Joseph Wolf aus Aachen erlernt, der wiederum sein Wissen aus Korea von einem Großmeister übermittelt bekam. Dies wird nun an die Schüler in Wittenberg weiter gegeben. Eine Besonderheit hat dieser Verein noch. Er wir nämlich von zwei Frauen geführt. Zum einen als Vorsitzende fungiert Nadine Gössling, der mit Janine Fiebig eine weitere Frau als zweite Vorsitzende zur Seite steht.

Janine Fiebig ist die zweite Vorsitzende des Vereins. Das Ziehen des Schwertes ist eine Grundübung, die immer wieder geübt werden muss. (Foto: Thomas Klitzsch)

Eigentlich sind die Schwertformen in den meisten Fällen Bestandteile von höheren Graduierungen in anderen Kampfkünsten, wie zum Beispiel dem Hapkido. Um aber allen Interessierten den Zugang zu dieser Waffenkunst zu ermöglichen, wurde eben dieser Verein „Asiatische Waffenkunst Wittenberg“ gegründet. So können nun auch Kampfkünstler anderer Sportarten oder einfach nur Menschen, die sich der Schwertkampfkunst verschreiben wollen, dieser hier nachgehen.

So werden zuerst das Ziehen des Schwertes vermittelt und geübt. Hat der Anfänger noch ein Holzschwert im Gürtel stecken, steigert sich die Ausstattung mit dem Können. Es geht mit einem Bambusschwert mit Saja weiter und dann ein Metallschwert, und die Meister können dann mit scharfen Schwert trainieren. Und so gelangt man dann auch von anfänglich einzelnen Schnitten zu Schnittkombinationen bis dann der Schnitttest mit scharfem Schwert die Meisterschaft krönt. Wer sich dieser Leidenschaft verschieben hat oder verschreiben will, ist mittwochs 19 Uhr in der neuen Turnhalle des Hauses Melanchthon gern gesehen. Aber Vorsicht: Es macht abhängig, meinen die Experten.