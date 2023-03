Anwohner der Bergwitzer Lindenstraße fühlen sich „hingehalten“. Seit Jahren verschlimmert sich der Zustand des Pflasters in ihrem Ort. Was die Landesstraßenbaubehörde unternimmt.

Bergwitz/Kemberg/MZ - Schlagloch reiht sich an Schlagloch. Ein Auto mit Anhänger braust vorbei. Tempo 30 scheint hier niemanden zu interessieren. Es scheppert metallisch. „Diesem Lärm sind wir dauernd ausgesetzt. Nach fünf Uhr ist nicht mehr an Schlaf zu denken“, berichtet Sylvia Ziegler. Sie wohnt in der Bergwitzer Lindenstraße – einer Holperpiste, die seit Jahren immer und immer mehr Schaden nimmt. Wann an der Pflasterstraße zuletzt etwas gemacht wurde? So weit könne man gar nicht mehr zurückblicken. „Wir fordern bereits seit 2014 eine Sanierung. Bisher werden wir von den Behörden aber nur vertröstet“, erklärt Ziegler. Sie ist verärgert.