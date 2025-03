Polizei zählt Tausende Autos in der Altstadt. Die dürften eigentlich nicht durchfahren. Vermutet wird, dass zahlreiche Gewerbetreibende tricksen, um trotzdem mit dem Auto in der verkehrsberuhigten Zone unterwegs zu sein.

In Wittenbergs Altstadt sollen eigentlich keine Autos unterwegs sein. Die Polizei zählte trotzdem über 7.000 Wagen.

Wittenberg/MZ/JJT. - Die Verkehrsberuhigung der Wittenberger Innenstadt ist immer wieder Thema. Wie sich in einer Auswertung von Polizei und Ordnungsamt für den Wittenberger Stadtrat zeigt, halten sich viele bis heute nicht an das Durchfahrverbot. Vielmehr habe sich das Durchfahren erheblich verschlimmert, seitdem die Polleranlage defekt ist, heißt es in einer Informationsvorlage für den Stadtrat.