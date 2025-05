Wohin am Wochenende? Die Angebote reichen vom Kreativmarkt in Roßlau über eine Aufführung von „Anatevka“ in Coswig und ein Konzert in Bad Schmiedeberg bis zu einer Planetenwanderung in Radis.

Wittenberg/MZ. - Gartenwetter ist angesagt am Wochenende. Das bedeutet aber auch, dass es Ausflugswetter gibt. Für alle, die sich gern auf den Weg machen wollen, hier einige Tipps, wohin es gehen könnte.

Kreativmarkt auf der Wasserburg in Roßlau

Facettenreiche Inspirationen und originelle Geschenke bietet an diesem Wochenende, 10. und 11. Mai, die Kreativwerkstatt auf der Wasserburg in Roßlau. Besucht werden kann sie an beiden Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr. 23 Kreative aus der Region präsentieren bei freiem Eintritt dem interessierten Publikum, was in letzter Zeit in ihren Werkstätten und Ateliers entstanden ist. Die Besucher können sich laut Veranstalter auf kunstvolle Filzgestaltung ebenso freuen, wie auf filigrane Papierarbeiten und Malerei bis hin zu individuellem Schmuck und Floraldesign. Mit Fotografien der heimischen Tierwelt ist Kay Paschmionka das erste Mal bei der Kreativwerkstatt zu Gast, ebenso wie Heike Wachholz mit ihrer Pilz- und Naturmalerei. Die Kreativwerkstatt soll aber nicht nur zum Staunen und Kaufen anregen. Sie bietet den Besuchern die Möglichkeit, mit den Künstlern zu ihren Arbeiten, Inspirationen und Techniken ins Gespräch zu kommen und selbst künstlerisch aktiv zu werden. Es können Echtwachskerzen gestaltet, Papierschmetterlinge gestanzt, Perlenschmuck gebastelt und nach Anleitung gemalt werden. Für einen kulturellen Höhepunkt sorgt die Gruppe „Saltatio Burgus“, die am Sonnabend ab 14 Uhr ihre Renaissance-Tänze in prächtigen Kostümen präsentieren wird.

Motettenchor gibt Konzert in der Stadtkirche Bad Schmiedeberg

Ein Konzert gibt der Mitteldeutsche Motettenchor, ein überregionaler Auswahlchor von rund 30 Sängerinnen und Sängern, am Sonntag, 11. Mai, in der Stadtkirche in Bad Schmiedeberg. Mit dem Ruf des Psalmisten „Cantate Domino“ – Singet dem Herrn! möchte der Mitteldeutsche Motettenchor die Zuhörer in die Klang- und Glaubenswelten verschiedener Stile und Epochen am Sonntag Jubilate, 16.30 Uhr, mitnehmen. Im Konzert werden drei- bis achtstimmige Motetten und andere Chorwerke von Heinrich Schütz, Andreas Hammerschmidt, Charles Villiers Stanford, Felix Mendelssohn Bartholdy, Fredrik Sixten und Josu Elberdin zu hören sein. Orgelmusik sowie meditative Texte runden das Programm ab.

Musical nach „Anatevka“ in Coswig im Simonetti-Haus

Im Coswiger Simonetti-Haus gibt es am Sonntag, 11. Mai, ab 15 Uhr, eine zweite Aufführung vom „Fiedler auf dem Dach Jr.“, eine Übersetzung von Rolf Merz und Gerhard Hagen nach dem Musical „Anatevka“. Kinder und Jugendliche aus Coswig und Dessau im Alter von zehn bis 16 Jahren bieten diesen Musical-Klassiker professionell und mit viel Spielfreude. Sie haben ihn in einem mehrtägigen Workshop erarbeitet. Einige von ihnen kommen von der Coswiger Musikschule, einige vom Opernchor Dessau. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Es werden mit Einlass ab 14 Uhr auch wieder Kaffee und Kuchen angeboten.

Wanderung auf dem Planetenweg in Radis

„Zukunft auf dem Weg“ ist eine Wanderung überschrieben, die am Sonntag, 11. Mai, in Radis angeboten wird. Diese Veranstaltung gehört zur Kultur-Gut-Woche, die unter dem Motto „Unser Dorf hat Zukunft“ steht. Gestartet wird die Wanderung auf dem Planetenweg am Johann-Gottfried-Galle-Stein in der Radiser Ortsmitte um 10 Uhr. Es sind ungefähr zehn Kilometer, die geführt zurückgelegt werden. Galle (1812-1910), war ein deutscher Astronom, der den Planeten Neptun entdeckt hat. Er wurde in Radis geboren, woran die Ortschaft vielfach erinnert.