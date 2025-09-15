weather regenschauer
  4. DDR-Historiker: Demokratie und Freiheit in Ostdeutschland in Gefahr

Historiker spricht in der Stadtkirche DDR-Experte fordert Ostdeutsche in Wittenberg zum Umdenken auf: Warum er Demokratie in Gefahr sieht

Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk spricht in Wittenberg über Freiheit und aktuelle Entwicklungen in Ostdeutschland. Was er fordert und wie er auf die Ukraine blickt.

Von Marcel Duclaud Aktualisiert: 15.09.2025, 08:55
Ilko-Sascha Kowalczuk auf der Kanzel in Wittenbergs Stadtkirche: Er spricht dort über „Freiheit, die ich meine“
Ilko-Sascha Kowalczuk auf der Kanzel in Wittenbergs Stadtkirche: Er spricht dort über „Freiheit, die ich meine“ (Foto: Marcel Duclaud)

Wittenberg/MZ. - „Macht das Fenster auf. Lernt zu schätzen, was ihr habt.“ Unter anderem diesen dringenden Rat gibt der Historiker und Publizist Ilko-Sascha Kowalczuk seinen ostdeutschen Landsleuten.