Hartmut Schreiter hat jahrzehntelang Großbaustellen für die Deutsche Bahn geleitet. Nun führt der 58-Jährige die Winzervereinigung Freyburg. Wie es zu dem überraschenden Berufswechsel kam.

Hartmut Schreiter steht im Weinkeller der Winzervereinigung in Freyburg. Bis zu 40.000 Liter fasst ein einzelner Edelstahltank.

Freyburg/MZ. - Es ist später Nachmittag. Hartmut Schreiter geht mit seinen Gästen in den Weinkeller der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut. Es geht durch dunkle Gänge mit hohen, steinernen Deckengewölben, vorbei an alten und neuen Eichenfässern. Für Schreiter ist der Keller noch ein kleines Labyrinth. Auf dem Weg zu den Räumen mit den Edelstahltanks wählt er zweimal den falschen Gang. Die Taschenlampe des Handys wird eingeschaltet, weil er den Lichtschalter nicht findet. In solchen Augenblicken, auf die man sich nicht vorbereiten kann, zeigt sich am ehesten, wie jemand tickt. Dem Diplom-Ingenieur ist die Situation sichtlich unangenehm. Er bleibt allerdings gelassen.