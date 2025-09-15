weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Arbeiten im Ruhestand: Mehr Rentner mit Minijob in Dessau-Roßlau

Aktualisiert: 15.09.2025, 11:26
Immer mehr Senioren gehen in Dessau-Roßlau arbeiten.
Immer mehr Senioren gehen in Dessau-Roßlau arbeiten. Foto: Imago/Prost

Dessau-Rosslau/MZ. - In Dessau-Roßlau gehen immer mehr Rentner arbeiten. Das geht aus einer Kleinen Anfrage hervor, die die Linke-Landtagsabgeordnete Monika Hohmann gestellt hat und die vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung beantwortet wurde.