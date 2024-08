Ralf Schmidt versuchte jahrelang seine Genossenschaft als Konkurrenz zu Stadtwerken aufzubauen. Nachdem das gescheitert ist, will er jetzt mit einer App das Dating sicherer machen.

Möhlau/MZ. - Fast zwei Jahrzehnte lang versuchte Ralf Schmidt als Energierebell den Stadtwerken mit seiner „Gas- und Energiegenossenschaft Ost- und Mitteldeutschland“ Konkurrenz zu machen. Die ging Anfang des Jahres insolvent. „Die Gaskrise“, sagt Schmidt nur, der früher Schmidt-Wachholz hieß. Der Möhlauer hat schon einiges ausprobiert: Als Bierbrauer kam er in der MZ vor, als Gegner für ein vermeintliches Atommülllager im Landkreis, als Landtagskandidat und früher einmal mit seiner eigenen Zeitung. Jetzt hat der 64-Jährige ein neues Projekt: Eine neue App soll Blind-Dates sicherer machen. „Date Guard“ heißt das laut Schmidt in wenigen Wochen in den App-Stores verfügbare Ein-Mann-Projekt.